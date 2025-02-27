27 февраля, 17:30Регионы
Новости регионов: мощный снегопад нарушил движение на дорогах Дагестана
В Дагестане продолжается мощный снегопад, из-за чего на нескольких участках дорог заблокировано движение. В высокогорных районах сошли небольшие лавины. Расчистку трасс начнут после улучшения погодных условий.
В Нижнем Новгороде загорелось производственное помещение. Пожар охватил 1 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной стало аварийное состояние электрооборудования.
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