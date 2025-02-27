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27 февраля, 14:30

Общество

Синоптик рассказал, почему утром в Некрасовке был густой туман

Синоптик рассказал, почему утром в Некрасовке был густой туман

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Утром жители района Некрасовка наблюдали густой туман, что необычно для этого времени года. Специалисты объяснили причины его возникновения.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что туман образовался из-за ночного выхолаживания поверхности. При понижении температуры воздуха молекулы водяного пара начинают конденсироваться, что и приводит к появлению тумана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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