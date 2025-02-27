Синоптик рассказал, почему утром в Некрасовке был густой туман

Утром жители района Некрасовка наблюдали густой туман, что необычно для этого времени года. Специалисты объяснили причины его возникновения.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что туман образовался из-за ночного выхолаживания поверхности. При понижении температуры воздуха молекулы водяного пара начинают конденсироваться, что и приводит к появлению тумана.

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