Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 февраля

27 февраля в Москве ожидается ясная и солнечная погода. Температура воздуха днем прогреется до 2 градусов, ветер будет дуть с запада со скоростью до 2 метров в секунду. Атмосферное давление окажется немного выше нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью столбики термометров опустятся до минус 13 градусов. На дорогах сохранится гололедица, поэтому продолжает действовать желтый уровень опасности.

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