27 февраля, 11:15Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 февраля
27 февраля в Москве ожидается ясная и солнечная погода. Температура воздуха днем прогреется до 2 градусов, ветер будет дуть с запада со скоростью до 2 метров в секунду. Атмосферное давление окажется немного выше нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба.
Ночью столбики термометров опустятся до минус 13 градусов. На дорогах сохранится гололедица, поэтому продолжает действовать желтый уровень опасности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.