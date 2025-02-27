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27 февраля, 11:15

Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 февраля

Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 февраля

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"Утро": атмосферное давление в Москве составит 754 мм ртутного столба 27 февраля

27 февраля в Москве ожидается ясная и солнечная погода. Температура воздуха днем прогреется до 2 градусов, ветер будет дуть с запада со скоростью до 2 метров в секунду. Атмосферное давление окажется немного выше нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью столбики термометров опустятся до минус 13 градусов. На дорогах сохранится гололедица, поэтому продолжает действовать желтый уровень опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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