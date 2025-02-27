Телезритель Москвы 24 прислал кадры с покрывшимся инеем автомобилем

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Ранним утром 27 февраля в столице было по-настоящему морозно. Телезритель показал кадры, на которых видно, что за ночь его машина даже покрылась инеем.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.