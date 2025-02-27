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27 февраля, 07:45

Общество

Москвичи смогут принимать участие в собраниях собственников жилья при помощи "Госуслуг"

Москвичи смогут принимать участие в собраниях собственников жилья при помощи "Госуслуг"

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Москвичи смогут принимать участие в собраниях собственников жилья онлайн. Для того, чтобы проголосовать за то или иное решение теперь не нужно будет выходить во двор. Достаточно будет зайти на портал "Госуслуги".

По задумке авторов инициативы, это сделает проведение собраний не только удобнее, но и прозрачнее, ведь при онлайн-голосовании невозможно подделать подписи жильцов и фальсифицировать результаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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