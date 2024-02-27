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27 февраля, 07:30

Общество

Москва 24 разыграет смартфон и мерч в преддверии Международного женского дня

Москва 24 разыграет смартфон и мерч в преддверии Международного женского дня

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На следующей неделе в России будут праздновать Международный женский день. Одним из самых желанных сюрпризов для девушек, жен, мам, бабушек и даже прабабушек является смартфон. Выиграть его и уникальный мерч смогут зрители телеканала Москва 24.

Для участия в розыгрыше нужно подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и нажать на кнопку "Участвую" под соответствующим постом. Результаты станут известны 7 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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