Москва 24 разыграет смартфон и мерч в преддверии Международного женского дня

На следующей неделе в России будут праздновать Международный женский день. Одним из самых желанных сюрпризов для девушек, жен, мам, бабушек и даже прабабушек является смартфон. Выиграть его и уникальный мерч смогут зрители телеканала Москва 24.

Для участия в розыгрыше нужно подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и нажать на кнопку "Участвую" под соответствующим постом. Результаты станут известны 7 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.