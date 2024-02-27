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27 февраля, 07:15

Общество

Проект "Перезвони сам" на вебинаре расскажет, как справляться с кибербуллингом

Проект "Перезвони сам" на вебинаре расскажет, как справляться с кибербуллингом

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Что такое кибербуллинг и как с ним справиться, москвичи могут узнать на новом вебинаре проекта "Перезвони сам". Эксперты расскажут, каких правил стоит придерживаться в Сети и как защитить себя и своих близких.

Встреча состоится 29 февраля в 11:00 и пройдет как в онлайн-формате, так и очно. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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