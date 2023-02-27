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27 февраля, 20:50

В мире

Реконструкция Рижского вокзала и беспорядки с подростками в Москве

Реконструкция Рижского вокзала и беспорядки с подростками в Москве

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С 1 марта на реконструкцию закроют платформы Рижского вокзала. Там возводят крупнейший в городе транспортно-пересадочный узел. Он объединит сразу три центральных диаметра и две станции метро. После окончания работ у пассажиров появится еще больше удобных маршрутов.

За прошедшие сутки российские войска разгромили центр радиоэлектронной разведки ВСУ под Броварами Киевской области. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков. У Хмельницкого поразили украинский оперативный центр спецопераций "Запад". В Донецкой Народной Республике ВСУ лишились американской радиолокационной станции.

Более трехсот подростков доставили в отделы полиции после беспорядков в Москве. Они могут быть причастны к неформальному движению "ЧВК Редан". Об этом сообщают РИА Новости. Массовая драка подростков произошла в одном из московских торговых центров в минувшие выходные.

"Прекратить поставки оружия на Украину" – с таким призывом люди вышли на улицы Европы. Митинги прошли в городах Италии, Испании, Германии и Франции. Акции протеста также были организованы в Канаде.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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