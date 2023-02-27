Новости часа: Голикова рассказала о работе фонда помощи участникам СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работа фонда помощи участникам СВО коснется и ветеранов других боевых действий. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Российские военные поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области. Об этом стало известно в Минобороны РФ.

Городские службы продолжают уборку снега в Москве. В ликвидации последствий снегопада используют спецтехнику, прокомментировали в комплексе городского хозяйства.