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Политика

Новости часа: Голикова рассказала о работе фонда помощи участникам СВО

Новости часа: Голикова рассказала о работе фонда помощи участникам СВО

Новости часа: Собянин открыл Единый центр поддержки всех участников СВО и их семей

Собянин: в столице открылся Единый центр поддержки участников СВО и их семей

Оттепель вернется в столицу во второй половине недели

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Новости часа: прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Ульяновске

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работа фонда помощи участникам СВО коснется и ветеранов других боевых действий. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Российские военные поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области. Об этом стало известно в Минобороны РФ.

Городские службы продолжают уборку снега в Москве. В ликвидации последствий снегопада используют спецтехнику, прокомментировали в комплексе городского хозяйства.

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