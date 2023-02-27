Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Объект искусства сожгли во время празднования Масленицы в Калужской области

Объект искусства сожгли во время празднования Масленицы в Калужской области

Пакеты и сумки чаще всего забывают пассажиры МЦД

Москвичам рассказали, сколько дней осталось до наступления весны

"Доктор 24": камни в почках

В столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Проект мэра "Московское долголетие" вступает в новую фазу развития

Собянин: в 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в полтора раза

"Утро": москвичам рассказали о погоде 27 февраля

"Утро": 2 градуса мороза ожидается в столице 27 февраля

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 89%

Масленичная неделя завершилась народными гуляниями и традиционными забавами с поджиганием чучел. Так, в Калужской области в арт-парке "Никола-Ленивец" вместо обычной соломенной бабы сожгли целую конструкцию.

В этот раз арт-объектом был куб высотой 19 метров. Он состоял из сена, старых веток и другого строительного мусора. Посмотреть на это в парк пришли 3,5 тысячи человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществорегионывидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика