Объект искусства сожгли во время празднования Масленицы в Калужской области

Масленичная неделя завершилась народными гуляниями и традиционными забавами с поджиганием чучел. Так, в Калужской области в арт-парке "Никола-Ленивец" вместо обычной соломенной бабы сожгли целую конструкцию.

В этот раз арт-объектом был куб высотой 19 метров. Он состоял из сена, старых веток и другого строительного мусора. Посмотреть на это в парк пришли 3,5 тысячи человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.