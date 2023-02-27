Пакеты и сумки чаще всего забывают пассажиры МЦД

Департамент транспорта столицы сообщил, что найти и вернуть забытые вещи в поездах и на станциях МЦД стало проще. По данным ведомства, чаще всего теряют пакеты и сумки, при этом пассажиры оставляют и другие вещи. Например, среди забытых вещей были найдены автомобильные фары.

В 2022 году оставленные вещи стали передавать на склады в метро. Туда попали больше 180 предметов с первого и второго диаметров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.