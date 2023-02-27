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У православных христиан начался Великий пост

У православных христиан начался Великий пост

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В понедельник, 27 февраля, наступил Великий пост – самый долгий из четырех многодневных постов. Он также считается самым строгим. Великий пост продлится семь недель. Все это время православные верующие должны будут воздерживаться от определенной пищи.

Как рассказали священники, цель не столько в воздержании, а в том, чтобы очистить душу и подготовиться к Пасхе. Она в этом году отмечается 16 апреля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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