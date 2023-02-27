Москвичам рассказали о погоде 27 февраля

В понедельник, 27 февраля, в Москве будет облачная погода с прояснениями, а местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днем опустится до -4 градусов. К ночи похолодает до -10 градусов.

Ветер западный, умеренный. Его скорость не превысит 10 метров в секунду. Атмосферное давление также будет в пределах нормы и составит 748 миллиметров ртутного столба.

Также 27 февраля в столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Водителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких перестроений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.