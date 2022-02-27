Москвичи несут вещи и продукты для эвакуированных из Донбасса. Уже собрали более семи тонн продовольствия. Главный штаб гуманитарной помощи находится в центре "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте, еще 11 – в коворкинг-центрах НКО.



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