В Москве зафиксировали 1 825 новых случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели за это время 2 008 человек.

Всего в России за последние сутки COVID-19 подтвердился у 11 534 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.