Еще 2008 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровело еще 2008 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 895 879.

В Москве выявлено 1825 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 787 человек. В столице скончался 41 пациент, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В России за последние сутки выявили 11 534 новых случая коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 332 (11,6%) человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия справляется с пандемией значительно лучше, чем большинство зарубежных стран. Также она назвала "невероятным результатом" создание в России сразу трех вакцин от COVID-19.

