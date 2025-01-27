В Москве почтили память жертв Холокоста

В столице прошли мероприятия, посвященные Международному Дню памяти жертв Холокоста. Одним из самых значимых стал мемориальный вечер, организованный Российским еврейским конгрессом, где вручили премию "Хранитель памяти".

Лауреатами премии стали театральный режиссер Алексей Бородин, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, публицист Александр Асмолов и глава Тульского еврейского благотворительного центра Фаина Саневич.

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