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27 января, 17:15

Общество

В Москве зафиксировали 5 градусов тепла 27 января

В Москве зафиксировали 5 градусов тепла 27 января

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Температура в Москве продолжает ставить рекорды – сейчас она соответствует началу апреля. По словам синоптиков, такие аномалии фиксируются впервые в истории наблюдений. В понедельник, 27 января, столбики термометров показали около 5 градусов, а к середине недели потеплеет до 7 градусов.

Климатолог Алексей Карнаухов предупреждает, что такая погода может навредить природе, однако она постепенно адаптируется к изменениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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