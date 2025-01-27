В Москве зафиксировали 5 градусов тепла 27 января

Температура в Москве продолжает ставить рекорды – сейчас она соответствует началу апреля. По словам синоптиков, такие аномалии фиксируются впервые в истории наблюдений. В понедельник, 27 января, столбики термометров показали около 5 градусов, а к середине недели потеплеет до 7 градусов.

Климатолог Алексей Карнаухов предупреждает, что такая погода может навредить природе, однако она постепенно адаптируется к изменениям.

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