Москвичи рассказали о своем отношении к астрологам и тарологам

Москва 24 спросила у москвичей, что они думают об астрологах и тарологах? Обращаются ли они к таким специалистам за услугами?

Так, одни считают, что в деятельности астрологов и тарологов нет ничего плохого, но можно попасть на мошенников, поэтому лучше обращаться за услугой к проверенному специалисту. Другие считают, что астрологи могут помочь, например, выбрать сферу деятельности, а тарологи – преимущественно неквалифицированные люди.

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