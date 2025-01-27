Москвичам напомнили о выплатах за службу по контракту с Минобороны

Жители столицы, которые заключат контракт с министерством обороны, смогут получить выплату свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входят единовременная выплата от правительства Москвы в размере 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная выплата в размере 50 тысяч рублей ежемесячно.

Минимальный срок службы составляет 1 год, максимальный – 5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.