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27 января, 07:45

Общество

Москвичам напомнили о выплатах за службу по контракту с Минобороны

Москвичам напомнили о выплатах за службу по контракту с Минобороны

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Жители столицы, которые заключат контракт с министерством обороны, смогут получить выплату свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входят единовременная выплата от правительства Москвы в размере 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная выплата в размере 50 тысяч рублей ежемесячно.

Минимальный срок службы составляет 1 год, максимальный – 5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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