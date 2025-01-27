Москвичи рассказали, обращаются ли они к тарологам и астрологам

Жители столицы поделились своим мнением о том, стоит ли доверять предсказаниям тарологов и астрологов, а также нужно ли наказывать за такую деятельность.

Один опрошенный подчеркнул, что доверять таким услугам не стоит, однако прослушать информацию можно, если она кажется интересной. Другой участник отметил, что полагаться стоит в первую очередь на себя, а предсказания могут быть как полезными, так и вредными.

Еще одна москвичка рассказала, что никогда не обращалась к тарологам, но осудила подобные визиты своей подруги, заявив, что такие советы могут негативно повлиять на жизнь.

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