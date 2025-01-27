Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 07:30

Общество

Москвичи рассказали, обращаются ли они к тарологам и астрологам

Москвичи рассказали, обращаются ли они к тарологам и астрологам

В России планируют заняться регулированием деятельности астрологов и тарологов

Москвичи стали больше тратить на спонтанные покупки

Столичные пенсионеры получат проиндексированные выплаты в феврале

Апрельское тепло ожидается в Москве в конце января

Лед на водоемах Москвы стал хрупким из-за потепления

Новости часа: Московский зоопарк ведет важную научную работу для помощи животным

Власти города напомнили, что лед на водоемах стал опасным из-за оттепели

Январь 2025 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Москвичи начали придумывать опасные развлечения на тонком льду

Жители столицы поделились своим мнением о том, стоит ли доверять предсказаниям тарологов и астрологов, а также нужно ли наказывать за такую деятельность.

Один опрошенный подчеркнул, что доверять таким услугам не стоит, однако прослушать информацию можно, если она кажется интересной. Другой участник отметил, что полагаться стоит в первую очередь на себя, а предсказания могут быть как полезными, так и вредными.

Еще одна москвичка рассказала, что никогда не обращалась к тарологам, но осудила подобные визиты своей подруги, заявив, что такие советы могут негативно повлиять на жизнь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика