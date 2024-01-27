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27 января, 19:30

Общество

С момента открытия Мавзолея Ленина исполнилось 100 лет

С момента открытия Мавзолея Ленина исполнилось 100 лет

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С момента открытия Мавзолея Ленина исполнилось 100 лет. Первое здание на Красной площади было деревянным, его построили сразу после смерти Владимира Ильича. Тот вид, к которому мы все привыкли, и который стал символом Москвы и всей страны – появился лишь спустя шесть лет. Проектов предлагалось много – от здания в форме звезды до аналога египетской пирамиды. Архитектор Щусев на основе первых деревянных эскизов выполнил макет из гранита, в итоге именно его утвердила комиссия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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