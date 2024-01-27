В честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда в столице провели акцию "Москва помнит". Активисты молодежного сообщества и неравнодушные москвичи возложили цветы к вечному огню на мемориале "Площадь Мужества" в парке "Измайлово". Также в память о тех событиях участники зажгли 872 свечи. Ровно столько дней город на Неве находился в полном окружении, а его жители мужественно боролись за жизнь.

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