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27 января, 16:15

Общество

Синоптики предупредили об осадках на следующей неделе

Синоптики предупредили об осадках на следующей неделе

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Начиная со вторника, 30 января, синоптики прогнозируют в столице слабый мокрый снег или дождь. Однако, по их мнению, рассчитывать на увеличение высоты сугробов не стоит из-за оттепели.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, потепление в столице ожидается к вечеру 29 января. Так, в ночь на вторник, 30 января, москвичей ожидает от 1 до 4 градусов мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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