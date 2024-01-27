Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 14:15

Общество

Москвичей ждут незначительные осадки на предстоящей неделе

Москвичей ждут незначительные осадки на предстоящей неделе

Директор Московского зоопарка показала, как панда Катюша помогла убрать свой вольер

Жители Кузьминок сняли на видео девушку, выгуливавшую лису

Слабый мокрый снег прогнозируется в Москве на следующей неделе

Главархив Москвы опубликовал книгу "Непобедимый город над Невой..."

Новости часа: Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Москвичка показала, как укомплектовала своих питомцев зимней экипировкой

Мэр Москвы поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Потепление придет в Москву 29 января

"Сити. Едим": стритфуд как искусство

Начиная со вторника, 30 января, синоптики прогнозируют в столице слабый мокрый снег или дождь. Однако, по их мнению, рассчитывать на увеличение высоты сугробов не стоит из-за оттепели.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, потепление в столице ожидается к вечеру 29 января. Так, в ночь на вторник, 30 января, москвичей ожидает от 1 до 4 градусов мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоСтанислав КуликКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика