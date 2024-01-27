Москвичей ждут незначительные осадки на предстоящей неделе

Начиная со вторника, 30 января, синоптики прогнозируют в столице слабый мокрый снег или дождь. Однако, по их мнению, рассчитывать на увеличение высоты сугробов не стоит из-за оттепели.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, потепление в столице ожидается к вечеру 29 января. Так, в ночь на вторник, 30 января, москвичей ожидает от 1 до 4 градусов мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.