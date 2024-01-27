Слабый мокрый снег прогнозируется в Москве на следующей неделе

Начиная со вторника, 30 января, синоптики прогнозируют в столице слабый мокрый снег или дождь. Однако, по их словам, рассчитывать на увеличение высоты сугробов не стоит, так как в Москве ожидается оттепель.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, потепление в столице ожидается к вечеру 29 января. Так, в ночь на вторник, 30 января, москвичей ожидает всего около 1–4 градуса мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.