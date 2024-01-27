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27 января, 13:15

Общество

Слабый мокрый снег прогнозируется в Москве на следующей неделе

Слабый мокрый снег прогнозируется в Москве на следующей неделе

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Начиная со вторника, 30 января, синоптики прогнозируют в столице слабый мокрый снег или дождь. Однако, по их словам, рассчитывать на увеличение высоты сугробов не стоит, так как в Москве ожидается оттепель.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, потепление в столице ожидается к вечеру 29 января. Так, в ночь на вторник, 30 января, москвичей ожидает всего около 1–4 градуса мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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