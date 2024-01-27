Главархив Москвы опубликовал книгу "Непобедимый город над Невой..." к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Тем временем СМИ также пишут, что выделенная полоса в 1,5 раза увеличила число поездок на городском транспорте по улице Борисовские пруды. Кроме того, студент МАИ создал для магазинов агрегатор по распродаже продуктов с истекающим сроком годности.

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