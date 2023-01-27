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27 января, 19:15

Общество

Москвичам показали карту осадков

Москвичам показали карту осадков

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В столице 27 января продолжает действовать желтый уровень опасности из-за ветра и гололедицы. В городе пасмурно, а местами выпал снег.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Москве ожидается снегопад. Сугробы могут вырасти до 34 сантиметров, однако серьезных заморозков не ожидается.

С помощью карты осадков можно узнать, закончится ли непогода в столице в ближайшее время. Судя по карте, осадки не прекратятся еще несколько часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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