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27 января, 15:00

Общество

В Петербурге почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда

В Петербурге почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда

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Сотни жителей Санкт-Петербурга пришли на Невский проспект, чтобы почтить память погибших людей и защитников Ленинграда. 27 января исполнилось 79 лет с даты полного освобождения города от фашистской блокады.

Внушительная очередь растянулась к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев". Над ней еще в 1960-х и 1970-х годах воссоздали предупреждающую надпись: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!". Аналогичные надписи, напоминающие о жизни города на Неве в годы Великой Отечественной войны, есть и на других улицах Петербурга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществорегионывидеоАлина Гилева
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