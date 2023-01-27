В Петербурге почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда

Сотни жителей Санкт-Петербурга пришли на Невский проспект, чтобы почтить память погибших людей и защитников Ленинграда. 27 января исполнилось 79 лет с даты полного освобождения города от фашистской блокады.

Внушительная очередь растянулась к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев". Над ней еще в 1960-х и 1970-х годах воссоздали предупреждающую надпись: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!". Аналогичные надписи, напоминающие о жизни города на Неве в годы Великой Отечественной войны, есть и на других улицах Петербурга.

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