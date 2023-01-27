Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Москвичи смогут легализовать выполненную перепланировку без штрафа – Бирюков

Москвичи смогут легализовать выполненную перепланировку без штрафа – Бирюков

Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Россияне стали чаще досрочно гасить кредиты – СМИ

"Доктор 24": сезон простуд

"Время новых": мясная легенда в шаговой доступности – бургер от "Мираторг"

Правительство РФ расширило возможности сервиса для онлайн-поступления в вузы

"Утро": москвичам рассказали о погоде 27 января

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 91%

В Свердловской области передали письма от военнослужащих членам семей

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 27 января

Москвичи смогут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафа в 2023 году. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Мораторий на штрафы по решению мэра Москвы продлили до 31 декабря. Кроме того, на это время сохранили возможность согласовать изменения, которые затронули фасады зданий.

По закону перепланировку нужно сначала согласовать с Мосжилинспекцией, а потом можно приступать в работам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика