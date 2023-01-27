Москвичи смогут легализовать выполненную перепланировку без штрафа – Бирюков

Москвичи смогут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафа в 2023 году. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Мораторий на штрафы по решению мэра Москвы продлили до 31 декабря. Кроме того, на это время сохранили возможность согласовать изменения, которые затронули фасады зданий.

По закону перепланировку нужно сначала согласовать с Мосжилинспекцией, а потом можно приступать в работам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.