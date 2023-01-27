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Общество

Россияне стали чаще досрочно гасить кредиты – СМИ

Россияне стали чаще досрочно гасить кредиты – СМИ

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Россияне стали чаще досрочно гасить кредиты, сообщили СМИ со ссылкой на Бюро кредитных историй. Там уточнили, что в среднем уровень досрочного погашения по кредитам вырос до 8%, а иногда достигал и 12%. В прошлые годы этот уровень не поднимался выше 6%.

Эксперты отметили, что чаще всего люди досрочно гасят потребительские кредиты, затем ипотеки и автокредиты. Это связывают с тем, что люди не уверены в стабильности своих доходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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