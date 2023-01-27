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Правительство РФ расширило возможности сервиса для онлайн-поступления в вузы

Правительство РФ расширило возможности сервиса для онлайн-поступления в вузы

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Правительство России расширило возможности сервиса "Поступление в вуз онлайн". Теперь выпускникам станет проще подать документы для поступления, потому что часть сведений уже будет заполнена.

Некоторые данные подгрузятся автоматически за счет интеграции информационных систем. Например, платформа "Физическая культура и спорт" будет подключена: абитуриенту не придется заполнять информацию о выполнении комплекса ГТО. Такое постановление подписал Михаил Мишустин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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