В России предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах за долги

В России предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец не платит целевые и членские взносы более трех лет. С таким предложением выступил ряд риэлторских компаний.

На данный момент изъять и продать такую недвижимость можно только при условии, если задолженность достигла стоимости участка. О крупных долгах становится известно в случае смерти владельца. По подсчетам экспертов, таких участков в садовых товариществах бывает до 20%.

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