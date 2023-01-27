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Общество

В России предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах за долги

В России предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах за долги

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В России предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец не платит целевые и членские взносы более трех лет. С таким предложением выступил ряд риэлторских компаний.

На данный момент изъять и продать такую недвижимость можно только при условии, если задолженность достигла стоимости участка. О крупных долгах становится известно в случае смерти владельца. По подсчетам экспертов, таких участков в садовых товариществах бывает до 20%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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