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Общество

Новости часа: дебоширов вывели из самолета, летевшего из Новосибирска в Якутию

Новости часа: дебоширов вывели из самолета, летевшего из Новосибирска в Якутию

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Бытовая ссора переросла в межнациональный конфликт во время полета из Новосибирска в Якутию. Летевшая транзитом из Таиланда супружеская пара агрессивно вела себя на борту авиалайнера, они не отреагировали на замечания бортпроводников. Позже претензии к чете продолжились уже у пассажиров. Сидевшая впереди женщина попросила не пинать ее кресло. Мужчина обвинил оппонентов в расизме из-за разреза глаз.

В итоге в Новосибирске рейс задержали на полтора часа. Пока из самолета выводили дебоширов, остальные ждали в салоне. Авиакомпания извинилась за доставленные неудобства.

В Керченском заливе остановили паромы из-за очень плохой видимости. Дело в том, что регион окутал густой туман. Об этом сообщили в региональном МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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