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Общество

Депутаты потребовали лишить Семена Слепакова гражданства из-за новой песни

Депутаты потребовали лишить Семена Слепакова гражданства из-за новой песни

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Депутаты и сенаторы потребовали лишить Семена Слепакова гражданства, а некоторые предложили возбудить уголовное дело. Юмористу может грозить уголовное дело по статье "Публичная дискредитация российских вооруженных сил", прокомментировали юристы. Поводом для разбирательств стала новая песня комика, оформленная в виде колыбельной.

В похожей ситуации оказались многие другие российские артисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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