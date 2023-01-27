Депутаты потребовали лишить Семена Слепакова гражданства из-за новой песни

Депутаты и сенаторы потребовали лишить Семена Слепакова гражданства, а некоторые предложили возбудить уголовное дело. Юмористу может грозить уголовное дело по статье "Публичная дискредитация российских вооруженных сил", прокомментировали юристы. Поводом для разбирательств стала новая песня комика, оформленная в виде колыбельной.

В похожей ситуации оказались многие другие российские артисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.