Телеканал Москва 24 запустил акцию помощи птицам #ПТИЧКУЖАЛКО. В восьми парках столицы были развешены кормушки, чтобы помочь птицам благополучно пережить снежную, холодную и ветреную зиму.

Специалисты напоминают, что кормушки должны висеть высоко, чтобы до них не добрались животные, а еда в них должна быть подходящей для птиц.

Чтобы принять участие в акции #ПТИЧКУЖАЛКО, нужно подписаться на телеграм-канал "Москва 24", кликнуть на кнопку "Участвую" под постом розыгрыша и ждать результатов. Выиграть кормушку вы можете и в Instagram "Москвы 24" и "Сортировочной". Подробности – в аккаунтах. Победитель будет определен случайным образом 28 января в 12:00.