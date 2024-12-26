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26 декабря, 17:15

Общество

На праздничной неделе в Москве сохранится облачная погода и гололедица

На праздничной неделе в Москве сохранится облачная погода и гололедица

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Гололедица и плюсовая температура останутся в Москве до праздников

"Атмосфера": минус 2 градуса ожидается в Москве вечером 26 декабря

На праздничной неделе в Москве ожидается облачная и влажная погода с температурами выше нормы. В четверг, 26 декабря, на улице небольшой плюс, сильная влажность и гололедица. На фоне ветра температура ощущается ниже фактической.

Ведущая программы "Атмосфера" Дарья Ермакова уточнила прогноз на ближайшие дни. В ночь на пятницу, 27 декабря, температура опустится до минус 3−4 градусов. Днем столбики термометров приблизятся к нулю, погода останется пасмурной, вероятны осадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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