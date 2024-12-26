В новогоднюю ночь москвичей ждет оттепель

В нашей рубрике "Плюс-минус Новый год" продолжаем следить за прогнозом погоды в главную ночь года. По данным синоптиков, москвичей ждет мягкая оттепель. Температура воздуха опустится от 0 до минус 2 градусов, что для начала января даже не считается морозом.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус отмечает, что в первый день нового года столбики термометров останутся практически на том же уровне.

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