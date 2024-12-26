Оттепель и гололедица ожидаются в Москве 26 декабря. Температура воздуха поднимется до 2 градусов, в течение дня возможен небольшой снег. Автомобилистов предупреждают о сохранении скользкости на дорогах и призывают быть осторожнее за рулем.

Кроме того, в Московской области продлили предупреждение о тумане до вечера 27 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.