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26 декабря, 11:15

Общество

Оттепель и гололедица ожидаются в Москве 26 декабря

Оттепель и гололедица ожидаются в Москве 26 декабря

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Оттепель и гололедица ожидаются в Москве 26 декабря. Температура воздуха поднимется до 2 градусов, в течение дня возможен небольшой снег. Автомобилистов предупреждают о сохранении скользкости на дорогах и призывают быть осторожнее за рулем.

Кроме того, в Московской области продлили предупреждение о тумане до вечера 27 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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