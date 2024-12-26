Эксперты рассказали, как формулировать новогодние цели для их достижения

Аналитики одного из маркетплейсов выяснили, что каждый второй россиянин ставит себе цель начать вести здоровый образ жизни в новом году. Среди других популярных обещаний – саморазвитие, изучение иностранных языков, чтение книг, прохождение онлайн-курсов, а также достижение финансового успеха и ремонт.

Эксперты рекомендуют формулировать новогодние желания максимально четко. Конкретные цели и позитивный настрой, по их словам, повышают шансы на успех. Злые мысли, по их мнению, лучше оставить в уходящем году.

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