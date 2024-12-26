Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 07:45

Общество

Эксперты рассказали, как формулировать новогодние цели для их достижения

Эксперты рассказали, как формулировать новогодние цели для их достижения

Праздничное шоу "Ночная смена" покажут 1 января в эфире Москвы 24

"Утро": 1 градус тепла ожидается в Москве днем 26 декабря

Синоптики пообещали оттепель в Москве до конца года

Сотрудники АО "Мосгаз" посетили Донецк

Собянин анонсировал включение в программу реновации в Москве дома с 9-ю и 12-ю этажами

Для многодетных семей в Москве организовали специальную программу в преддверии праздников

Новости часа: Москва продолжит оказывать поддержку поддержку полиции

Новости часа: в волонтерскую деятельность Москвы вовлечены около 1,5 млн человек

Новогодняя ночь в Москве будет теплее нормы

Аналитики одного из маркетплейсов выяснили, что каждый второй россиянин ставит себе цель начать вести здоровый образ жизни в новом году. Среди других популярных обещаний – саморазвитие, изучение иностранных языков, чтение книг, прохождение онлайн-курсов, а также достижение финансового успеха и ремонт.

Эксперты рекомендуют формулировать новогодние желания максимально четко. Конкретные цели и позитивный настрой, по их словам, повышают шансы на успех. Злые мысли, по их мнению, лучше оставить в уходящем году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоновый год 2025видеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика