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26 декабря, 12:30

Общество

Зрители телеканала Москва 24 рассказали, как украшали свои новогодние елки

Зрители телеканала Москва 24 рассказали, как украшали свои новогодние елки

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Зрители телеканала Москва 24 присылают видео со своими елками к Новому году. Валентине в оформлении помог ее кот. В результате у них получилась елка с серебристыми и розовыми игрушками.

А зритель Максим поделился своим символом праздника – он украсил елку игрушками, которые перешли хозяину от родителей. Под деревом устроились Дед Мороз и Снегурочка, они сделаны из папье-маше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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