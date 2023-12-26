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26 декабря, 11:30

Общество

Юные москвичи показали, как украсили елки к Новому году

Юные москвичи показали, как украсили елки к Новому году

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Зрители телеканала Москва 24 присылают видео со своими елками к Новому году. Свой символ праздника показала маленькая Кира – ее дом украшает большая елка с красно-золотыми игрушками. Перед деревом поставили три свечи.

Праздничное дерево в доме семьи Лесун украсили ангелочками. Использовали, в основном, мягкие игрушки, чтобы елка была не только красивой, но и безопасной для ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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