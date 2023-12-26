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26 декабря, 11:15

Общество

Пасмурная погода ожидается в столице 26 декабря

Пасмурная погода ожидается в столице 26 декабря

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Синоптики спрогнозировали порывистый ветер в Москве

Пасмурная погода ожидается в Москве в течение 26 декабря. Синоптики отметили, что в городе не будет сильных морозов, температура воздуха составит 1 градус тепла. Кроме того, в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра – они будут достигать 12 метров в секунду в течение всего дня.

Также синоптики предупредили, что в столице ожидается небольшое потепление, а осадки продолжат идти в виде мокрого снега или снега с дождем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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