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26 декабря, 07:45

Общество

Москвичи получат проиндексированные январские соцвыплаты в конце декабря

Москвичи получат проиндексированные январские соцвыплаты в конце декабря

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Проиндексированные на 7,5% пенсии москвичи получат в конце декабря. Речь идет о выплатах по старости, инвалидности, потере кормильца. Деньги получат граждане, которым пенсии обычно доставляют в первую неделю месяца. В январе она будет нерабочей, поэтому выплаты придут авансом.

В Москве с 1 января 2024 года минимальная пенсия с городской доплатой составит 24 500 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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