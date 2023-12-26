Москвичи получат проиндексированные январские соцвыплаты в конце декабря

Проиндексированные на 7,5% пенсии москвичи получат в конце декабря. Речь идет о выплатах по старости, инвалидности, потере кормильца. Деньги получат граждане, которым пенсии обычно доставляют в первую неделю месяца. В январе она будет нерабочей, поэтому выплаты придут авансом.

В Москве с 1 января 2024 года минимальная пенсия с городской доплатой составит 24 500 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.