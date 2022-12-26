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Общество

Следователи СК РФ вернулись с территории проведения СВО

Следователи СК РФ вернулись с территории проведения СВО

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Следователи СК России вернулись с территории проведения СВО. Большинство следователей – из разных городов РФ.

На территории СВО их основной задачей был сбор доказательств преступлений не только украинской армии, но и националистических и добровольческих батальонов противника. Они фиксировали обстановку, характер и размеры разрушений. По осколкам и фрагментам боеприпасов помогали установить, какой тип вооружения применялся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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