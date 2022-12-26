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Общество

Рабочие часы отделений "Почты России" изменятся в новогодние праздники

Рабочие часы отделений "Почты России" изменятся в новогодние праздники

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Отделения "Почты России" в праздники будут работать по новому графику. Во-первых, отделения закроются 31 декабря на час раньше.

Во-вторых, круглосуточные отделения завершат работу 31 декабря в 21:00, а откроются 1 января в 10:00. Для остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными днями, а почтальоны не будут разносить почтовые отправления и печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлять по графику Пенсионного фонда РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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