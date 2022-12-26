В Госдуме предложили повысить налоги и отменить льготы для уехавших из России

В Госдуме предложили лишить льгот и повысить налоги гражданам, которые покинули страну, но продолжают работать на российские компании из-за рубежа. В первую очередь это касается работников IT-сферы.

По оценкам министерства цифрового развития, в этом году из России уехали от 1 до 10% таких специалистов, а это около 100 тысяч человек. При этом льготы у них остаются, а заработанное тратят за рубежом.

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