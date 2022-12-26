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Общество

В России предложили повышать цены на ЖКУ с учетом платежеспособности граждан

В России предложили повышать цены на ЖКУ с учетом платежеспособности граждан

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Тарифы на коммунальные услуги в России хотят поменять. Минстрой намерен связать схему расчета с доходами граждан.

В данный момент при формировании тарифной сетки учитывают только инфляцию. По мнению специалистов ведомства, такой подход не совсем справедлив, поскольку не отражает реального финансового положения граждан в отдельно взятом регионе, а оно может сильно отличаться.

По мнению авторов инициативы, тарифы надо формировать так, чтобы счета могли оплачивать большинство граждан. Для остальных обещают адресные льготы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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