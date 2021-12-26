Психологов обеспокоили последствия обучения в МГУ для психики Алисы Тепляковой

После скандала с отцом учащейся в МГУ 9-летней Алисы Тепляковой, за ребенка вступились психологи. Они опасаются, что девочка, хоть и вундеркинд, не сможет справиться с обучением в вузе, тем более на психфаке. Это, в частности, может навредить ее психическому здоровью.

В числе защитников Алисы и профессор, психотерапевт Сергей Ковалев. По его словам, психологический факультет не подходит детям, даже если они обладают выдающимися умственными способностями.

"Это развитие должно проходить в достаточно узкой специфической и желательно несколько абстрактной области. То есть наиболее оптимально развиваются такие вот дети в условиях, когда они занимаются музыкой, например, шахматами или математикой. В этом отношении психология – это совершенно не та область, которая показана для детей даже с высокими нормами развития", – сказал он.

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