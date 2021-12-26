Стали известны особенности приглашения аниматоров на Новый год

Москвичи перестали боятся Деда Мороза и в нынешнем году все чаще приглашают его в гости. Нужно ли перед тем, как звать аниматоров домой, просить у них QR-код? И какие справки готовить самому?

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.